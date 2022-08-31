На сегодня нет оснований для введения на федеральном уровне дистанционного обучения или перевода работников на «удаленку» из-за коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — привело РИА «Новости» слова Чуланова.

С июля в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19, однако количество новых случаев коронавируса значительно отличается в разных регионах.

Чуланов отметил, что сегодня ношение масок или респираторов в общественных местах может быть рекомендовано пожилым россиянам и людям с хроническими заболеваниями. Как добавил профессор, в связи с ухудшением эпидситуации по ковиду в отдельных регионах России приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах.

Чуланов подчеркнул, что сейчас важно продолжать соблюдать рекомендации по вакцинации. Делать прививку против коронавируса нужно через полгода после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации.