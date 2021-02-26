Ученые выяснили, что COVID-19 дает осложнения на зрение

Врачи выяснили, что коронавирус способен провоцировать патологии сетчатки. У некоторых выздоровевших они зафиксировали падение зрения на одну-две единицы. Видимо, COVID-19 поражает сосуды глаз, вызывая повреждения сетчатки.

Вирусную РНК SARS-CoV-2 в образцах сетчатки умерших от коронавируса пациентов обнаружили китайские исследователи.

Ученые из лаборатории стволовых клеток и регенерации сетчатки глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу опубликовали обзор, в котором высказали предположение, что вирус может поражать зрительную систему через два рецептора.

«Аэрозоли, инфицированные вирусом, попадают на поверхность глаза и позже могут попасть в дыхательную систему через носослезную систему», — приводит их выводы газета «Известия».

Коронавирус поражает сосуды глаз, вызывая тромбозы вен и артерий сетчатки. Об этом изданию сообщили в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. У переболевших были отмечены спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва.

«Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения», — объяснила действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди.

По данным американских ученых, примерно треть переболевших коронавирусом долго не может восстановиться. Пациенты плохо ощущают вкус и запах еды, они быстро утомляются и долго кашляют.