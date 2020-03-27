Осложнения или смерть. Врачи рассказали, чем коронавирус опасен для беременных

Минздрав РФ обновил методичку по профилактике и лечению коронавируса, использовав последние сведения о протекании заболевания. За основу взяли не только российский, но и зарубежный опыт. Отдельная глава в инструкциях посвящена беременным женщинам и роженицам.

В опубликованном на сайте ведомства документе уточнены методы диагностики вируса, перечислены возможные лекарства, и добавлен раздел об акушерской тактике.

В нем сказано, что из-за коронавируса беременность может протекать с осложнениями, и медики не исключили возможность летального исхода для матери и ребенка. Смертью или осложнениями грозит женщине проведения аборта или родов в момент заболевания.

Врачи сообщили, что на ребенка воздействует и сама вирусная инфекция, и лекарства, которые с ней борются. Они не исключили, что при средней и тяжелой степенях болезни на 12 неделе беременности возможен аборт, так как ребенок может родиться с хромосомными аномалиями.

Ранее советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев посоветовал россиянкам не планировать беременность на время пандемии коронавируса. Он сообщил, что врачи пока не располагают сведениями об аномалиях, которые может вызвать инфекция у ребенка.