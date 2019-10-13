Ослабевшей москвичке вырезали полуметровую опухоль

«В городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова департамента здравоохранения Москвы обратилась 52-летняя женщина с жалобами на значительное увеличение живота в объеме и общую слабость, которые мучили ее последние 1,5 месяца. Мультиспиральная КТ-томография выявила гигантскую опухоль в брюшной полости», — рассказали московские медики.

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Опухоль расположилась в малом тазу. Она была настолько огромна, что достигала нижних отделов легких. Новообразование достигала полуметра в диаметре и было злокачественным. Пациентку отправили в операционную.

Хирурги удалили женщине матку с придатками и большой сальник. Операция прошла успешно и вскоре москвичка отправилась домой. Сейчас ее наблюдают амбулаторно. Медики предупредили, что ей нужно регулярно показываться врачам, чтобы не допустить рецидива.