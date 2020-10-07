«Спартак» могут оштрафовать за несоблюдение мер по COVID-19

Причиной стал матч против «Зенита», на котором болельщики игнорировали требования Роспотребнадзора о ношении масок и перчаток.

Московский клуб может выплатить до 500 тысяч рублей за игру, проведенную на домашнем поле 3 октября. Матч закончился вничью — 1:1.

При этом управление Роспотребнадзора признало, что накануне матча на стадионе «Открытие Арены» организаторы провели все необходимые мероприятия для профилактики коронавируса на объекте. Они закупили дезинфицирующие средства, маски и перчатки, нанесли социальную разметку для соблюдения дистанции, провели генеральную уборку с дезинфекцией помещений и вентиляции.

«Весь персонал стадиона прошел обследование на COVID-19 методом ПЦР. Однако, в период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 тысяч человек были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности», — сказано в заявлении ведомства.

Организаторам не удалось обеспечить надлежащий контроль и принять эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Причем правила не соблюдали болельщики обеих команд, сообщили в Роспотребнадзоре.

В итоге по факту произошедшего специалистами ведомства было возбуждено административное расследование.