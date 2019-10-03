Делать прививку от гриппа или нет? Этот вопрос, пожалуй, задает себе каждый. Особенно родители, чьи дети посещают сады и школы. Корреспондент «360» взвесил все за и против. Итак, нужно ли проводить вакцинацию перед наступлением холодов?

Подхватить инфекцию легко. Для этого достаточно проехать одну остановку в автобусе с кашляющим пассажиром. Болезнь может развиваться от нескольких часов до нескольких дней.

В этом году для вакцинации взрослого населения врачи советуют «Совигрипп». Это отечественный препарат, который содержит антиген каждого штамма типа А и типа В. Грипп именно этих групп наиболее распространен в нашей стране.

Источник фото: телеканал «360»

Для детей можно выбрать одну из трех вакцин: «Совигрипп», «Гриппол плюс» или «Ультрикс».

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Врачи уверяют, что не так опасен сам грипп, как его последствия. Отит, пневмония, менингит — это только часть болезней, которые может спровоцировать вирус. Ежегодно от осложнений в мире умирают до 300 тысяч человек. Однако от некоторых недугов можно уберечься — и тоже с помощью профилактики.

Вакцина противопоказана людям с аллергией на куриный белок и другие компоненты препарата. Если вы простужены, сначала нужно полностью выздороветь и только потом приходить на укол.

Перед вакциной необходимо пройти осмотр у терапевта. Если доктор засомневается в вашем здоровье, он может направить к другому специалисту, например, к отоларингологу.

Источник фото: телеканал «360»

Совет врачей: делать вакцину необходимо. В период массового заражения, если вы не привиты, избежать болезни будет сложно. В первую очередь, это касается ребенка. Грипп и осложнения от болезни проще предотвратить.