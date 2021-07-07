Россиян предупредили о пике активности ос в жару

Пик активности ос начинается в конце лета. Хищные насекомые могут представлять большую опасность для здоровья человека. Таким мнением поделился кандидат биологических наук старший научный сотрудник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Татьяна Зачепило. Об этом сообщили «Невские новости».

В летний период осы становятся особенно агрессивными. Причиной этого являются погодные условия и период размножения.

«Условно можно сказать, что чем жарче, тем они активнее. В августе они выводят потомство, они должны его защищать, поэтому и активность высокая, и уровень агрессии тоже выше», — заявила специалист.

Зачепило предупредила, что при столкновениями с осами не стоит совершать резких движений и махать руками. Стоит отойти от насекомого подальше.

«Агрессию может вызвать, например, если это земляные осы и вы наступили на гнездо. А если это не земляные осы, то спровоцировать агрессию может ваше нахождение рядом с каким-нибудь их источником пищи. Они как собаки, если начнете отбирать кость, если вы будете осам мешать питаться…» — отметила она.

Специалист предупредила, что в основном насекомые едят что-то фруктовое, а вот личинок они могут выкармливать насекомыми или кусочками мяса. По словам Зачепило, встретить осу можно на открытом грунте, свалках, помойках, дачных участках и растениях.