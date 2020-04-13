Российский регион стал считать ОРВИ потенциальным коронавирусом

Власти Новосибирской области теперь особенно внимательно относятся к любой ОРВИ. Ведь она в итоге может оказаться коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, областная система здравоохранения с начала года системно и усиленно занималась ОРВИ и гриппом, чтобы эффективно бороться с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости». В результате такой работы число ОРВИ в регионе значительно снизилось, случаи заболевания гриппом за последние три дня не зарегистрированы. Травников отметил, что теперь врачи будут уделять ОРВИ еще большее внимание.

«Это необходимо потому, что первые признаки COVID-19 очень схожи c обычной ОРВИ. Для того, чтобы усилить нашу работу про противодействию распространению COVID-19, мы будем относиться к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу», — заявил он.

Губернатор отметил, что теперь при первых симптомах острой респираторной вирусной инфекции человек должен оставаться дома на самоизоляции. Ему не следует ходить в поликлинику, обязательно нужно вызвать врача к себе. За здоровьем самих медиков тоже будут пристально следить. При малейшем недомогании их будут отправлять домой.

По последним данным, в Новосибирской области находятся 46 пациентов с COVID-19. При этом пять из них не выезжали из Новосибирской области и с инфицированными не контактировали.

Всего в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. В мире заболели более 1,5 миллиона человек. Китайские ученые считают, что возможна вторая волна эпидемии.