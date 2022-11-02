Ортопед Жуков дал рекомендации о том, как сидеть во время работы за компьютером | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 23:49 Ортопед Жуков дал рекомендации о том, как сидеть во время работы за компьютером

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Во время работы за компьютером очень важно сидеть в правильной позе. В противном случае такой подход может обернуться проблемами со спиной. Врач-невролог, ортопед Артем Жуков о главных правилах ровной осанки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Медик пояснил, что экран компьютера должен находиться ровно перед глазами во время работы. Локти же лучше расположить на столе. Положение на весу может привести к перенапряжению мышц шеи и спины.

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А вот работать лежа на кровати не стоит из-за возникающего давления на ось позвоночника.

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