Ортопед Жуков дал рекомендации о том, как сидеть во время работы за компьютером | 360°

02 ноября 2022, 23:49
Ортопед Жуков дал рекомендации о том, как сидеть во время работы за компьютером
Во время работы за компьютером очень важно сидеть в правильной позе. В противном случае такой подход может обернуться проблемами со спиной. Врач-невролог, ортопед Артем Жуков о главных правилах ровной осанки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Медик пояснил, что экран компьютера должен находиться ровно перед глазами во время работы. Локти же лучше расположить на столе. Положение на весу может привести к перенапряжению мышц шеи и спины.
Реклама
А вот работать лежа на кровати не стоит из-за возникающего давления на ось позвоночника.
Реклама
Болезни
Реклама
Реклама