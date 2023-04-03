Здоровье 03 апреля 2023, 13:44 Ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, к чему приводит неправильная чистка зубов

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Неправильная и слишком агрессивная чистка зубов очень сильно вредит деснам, что может привести к необходимости хирургического вмешательства в качестве лечения. Об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

В частности, ткань десны может сместиться и сильно оголить корневую поверхность зуба. И это может быть вызвано чрезмерной горизонтальной чисткой или неправильным использованием зубной нити.

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«Первая причина — какое-либо заболевание самой десны (гингивит, пародонтит и так далее). Вторая заключается в неправильной технике чистки зубов — например, агрессивная травматичная чистка горизонтальными движениями или неаккуратное использование зубной нити», — объяснил Владимир Ешидоржиев.

Он добавил, что опускают десну, как правило, хирургически. С другого участка полости рта, например, с неба, берут лоскут ткани и подсаживают в нужное место. Приживается он обычно быстро и не доставляет пациенту беспокойства.

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