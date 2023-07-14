Здоровье 14 июля 2023, 11:03 Ортопед Строганов рассказал, что обувь на плоской подошве и высоких каблуках приводит к плоскостопию

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Любовь к кедам или узкими туфлями на очень высоком каблуке может стать причиной возникновения плоскостопия. Об этом Life рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦКБ «РЖД-медицина» на Будайской улице Василий Строганов.

Он объяснил, что из-за неправильной обуви стопа деформируется, что в итоге приводит к плоскостопию. И, хотя возникшее таким образом плоскостопие неплохо лечится, до этого все равно лучше не доводить.

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Кроме того, если плоскостопие запустить, то оно может существенно осложнить жизнь человека. Чтобы предотвратить развитие заболевания, врач посоветовал запастись ортопедическими стельками.

«Всего один комплект, и пациент получает меньше нагрузки на суставы, меньше усталости в ногах, становится лучше кровообращение в стопе, а также правильно распределяются нагрузки при ходьбе», — подчеркнул Василий Строганов.

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