23 мая 2023, 16:12
Ортопед Семиченков: соблюдение малосолевой диеты поможет уменьшить отеки
Сбалансированное питание с соблюдением малосолевой диеты поможет избавиться от излишней отечности. Об этом сообщил ортопед, травматолог Павел Семиченков в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, застой жидкости в ногах, лодыжках и стопах возникает из-за нарушения обменных процессов в организме. Ограничение соли при приготовлении пищи способно уменьшить отеки, добавил врач.
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Ортопед также отметил, что улучшить работу кровеносных сосудов помогут компрессионные чулки и физическая активность.
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