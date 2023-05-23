Здоровье 23 мая 2023, 16:12 Ортопед Семиченков: соблюдение малосолевой диеты поможет уменьшить отеки

Читать 360tv в

Сбалансированное питание с соблюдением малосолевой диеты поможет избавиться от излишней отечности. Об этом сообщил ортопед, травматолог Павел Семиченков в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, застой жидкости в ногах, лодыжках и стопах возникает из-за нарушения обменных процессов в организме. Ограничение соли при приготовлении пищи способно уменьшить отеки, добавил врач.

Реклама

Ортопед также отметил, что улучшить работу кровеносных сосудов помогут компрессионные чулки и физическая активность.