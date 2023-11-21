Здоровье 21 ноября 2023, 13:45 Ортопед Саутин: при катании на коньках фиксация голеностопного сустава крайне важна

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Выбирая коньки для городского катка, следует надевать пару только своего размера. У человека обязательно должен быть зафиксирован голеностопный сустав. Об этом изданию NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин.

Медик подчеркнул, что во время катания важно не разгоняться и отрабатывать движения, чтобы не получить травму.

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«Если же падения не удалось избежать, при малейших сомнениях относительно травмы лучше обратиться к травматологу или кистевому хирургу, если вы упали на разогнутую кисть», — сказал Саутин.