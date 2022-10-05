Ортопед Саутин посоветовал родителям подбирать детям обувь для занятий спортом | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Ортопед Саутин посоветовал родителям подбирать детям обувь для занятий спортом Максим Саутин: неправильно подобранная обувь нарушает процесс формирования стоп freepik

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Травматолог-ортопед, врач Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO Максим Саутин в разговоре с Life заявил, что неправильно подобранная обувь нарушает процесс формирования стоп у детей.

По словам специалиста, обувь должна быть удобной, но при этом не слишком мягкой. Также желательно использовать специальные стельки.

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Врач подчеркнул, что детский организм значительно отличается от взрослого, ведь у ребенка только формируется скелет.

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«Сменная же обувь должна быть устойчивой, прочной, на нескользящей подошве, достаточно мягкой и одновременно жесткой, чтобы ребенку было комфортно и он не травмировался. При этом стоит обратить внимание на форму таких ботинок. Так, пальцы и пятка в сменке должны быть закрыты, чтобы обеспечить стабильность и защитить от травмы. По словам ортопеда, обувь для активностей должна быть, с одной стороны, комфортной, а с другой — анатомичной», — сказал ортопед.

Что же касается каждодневной обуви, то она должна быть удобной. В кроссовках стоит также использовать индивидуальные ортопедические стельки.

Для оценки формирования скелета и возможной деформации стоит проходить осмотр у специалиста, заключил Саутин.

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