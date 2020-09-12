Ортопед рассказал о правильной обуви на осень

Осенью нельзя носить короткую обувь, которая не прикрывает лодыжки. Это касается и кроссовок, которые стали очень популярные в последние годы.

«Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят», — рассказал врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой. Его слова приводит радиостанция Sputnik.

С короткими кроссовками люди часто носят и штаны, которые не прикрывают ноги достаточно. Это грозит переохлаждением, что приведет к простудным заболеваниям. Кроме того, может воспалиться ахиллово сухожилие — оно краснеет, болит, нарушается ходьба.

От промокания обуви помогут защищиться галоши и сециальные чехлы. По мнению отропеда, осеннюю обувь нужно начинать носить, когда днем температура воздуха не поднимается выше 14 градусов. При этом важно не переборщить и надевать сразу зимние высокие сапоги. В них ноги будут преть, испортится сама обувь и стельки. Также врач посоветовал для офиса использовать сменную обувь.