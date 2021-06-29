Ортопед рассказал, как выбрать обувь на лето

Врач-ортопед Вартан Тамазян дал рекомендации, как выбрать летнюю обувь. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным газеты «Известия», он уточнил, что самое главное — это удобство обуви и материал, из которого она изготовлена. Нужно обращать внимание на стельку и каблук. Последний должен быть около двух сантиметров, а подошва не должна быть плоской.

«Для высоких нагрузок должны быть одна обувь, для легкой атлетики — другая. Важно не забывать не только про качество обуви, но и про свод стопы. Всем спортсменам я рекомендую в стандартную спортивную обувь делать индивидуальные стельки», — уточнил Тамазян.

Также он заключил, что неправильно выбранный размер, слишком жесткий или мягкий задник могут привести к различным заболеваниям, если носить такую обувь слишком долго. Например, к плоскостопию, деформации большого пальца, пяточным шпорам, артриту, фасцииту и проблемам с позвоночником.

Ранее невролог Артур Фадеев перечислил основные причины болей в спине и рассказал, почему нельзя заниматься самолечением. Чаще всего боль в спине, особенно в верхней ее части, обусловлена перенапряжением мышц. Такие боли часто возникают у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.