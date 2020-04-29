Ортопед поделился упражнениями для здоровой спины

По словам Хорошева, для таких занятий не нужны консультации у врачей.

«Есть упражнения, которым много тысяч лет, из древней восточной медицины, в частности из древней индуистской медицины. Желательно делать упражнение „хождение на ягодицах“, оно поддерживает здоровье позвоночника, а это здоровье всех остальных органов и систем. Хождение на ягодицах позволяет тренировать длинные и короткие мышцы спины, межпозвонковые диски, сохранять иннервацию всех внутренних органов», — отметил ортопед.

Он уточнил, что «ноги можно держать прямыми, можно согнуть в коленях». Достаточно будет выполнить 24 шага вперед и назад.

«До пандемии это достаточно было делать один раз в день. В условиях малоподвижного образа жизни такое упражнение желательно делать 4-5 раз в день. Это великолепно сохраняет здоровый статус», — добавил специалист.

Хорошев обратил внимание на китайскую медицину.

«Можно использовать упражнения „золотая рыбка“ и „золотая змейка“. „Золотая змейка“ — человек укладывается на пол и пытается, не отрывая ни одной точки, прилегающей к полу, изобразить струящиеся движения змеи. Это великолепно для шеи, грудного и поясничного отделов позвоночника. Поначалу получается плохо, но потом навык приходит. „Золотая рыбка“ — человек укладывается на пол и делает волнообразные движения, отрывая поочередно ягодицы, спину при неподвижной голове и пятках», — заметил врач.

Для остальных упражнений необходимо получить консультацию вертебролога, иначе можно получить серьезные травмы.