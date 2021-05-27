Ортопед объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости

Ухудшение зрения и развитие плоскостопия происходит из-за слабости мышечно-связочного аппарата. Об этом рассказал ведущий травматолог-ортопед, главный подиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Сергей Алексутов, написала радиостанция Sputnik.

Нарушение зрения происходит в результате ненастроенных, ненакачанных и слабых мышц глаз. По этой причине глаз не в состоянии фокусироваться на объектах. Приблизительно то же самое происходит со стопами. Если у человека слабые мышцы, стопа у него распластывается, увеличивается в размерах, в народе такое называют плоскостопием.

По мнению врача, если у человека близорукость, то с определенной долей вероятности он столкнулся и с заболеванием стопы, поскольку предрасположен к развитию слабости мышечно-связочного аппарата.

«Если у родителей или ближайших родственников близорукость, то у ребенка точно так же развивается близорукость. То же самое с заболеваниями ног — прямая корреляция с родителями. Если даже у кого-то одного из родителей есть плоскостопие, то зачастую у ребенка это тоже проявляется», — уточнил Алексутов.

Если слабость мышечно-связочная врожденная, то она проявляется и на глазах, и на стопах.

Травматолог-ортопед посоветовал укреплять мышечно-связочный аппарат комплексно. Для этого нужно выполнять специальные упражнения и применять различные лечебные средства. Адаптировать человека к окружающей среде помогут очки, а укрепить мышцы связочного аппарата — ортопедические стельки.