Ортопед назвал обувь, ношение которой вызывает головную боль

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов назвал обувь, ношение которой может вызывать головную боль. Он объяснил, что голова и стопа находятся в непосредственной связи, сообщило радио Sputnik.

Дело в том, что при каждом шаге организм ощущает микросотрясения. В среднем до головы доходит 2,5-3% ударной нагрузки. На ее уровень влияет обувь. Так, отсутствие каблука плохо сказывается на амортизации и усиливает микросотрясения.

«В день человек получает в среднем от 10 до 12 тысяч микроударов. Это серьезно влияет на здоровье человека, может вызывать и головные боли», — отметил Алексутов.

Кроме этого, опасно для здоровья носить обувь и на высоком каблуке. Это может вызвать определенные патологии. Дополнительная нагрузка на переднюю часть стопы нередко приводит к варикозному расширению вен, а также отекам. Если у человека повышенный индекс массы тела, то нагрузка высока.

По словам Алексутова, у правильной обуви есть небольшой каблук, от двух до четырех сантиметров в зависимости от роста человека. Также важно, чтобы передний отдел был достаточно широким, а размер среднего отдела регулировался.