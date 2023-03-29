Здоровье 29 марта 2023, 14:07 Ортопед Муракаев посоветовал женщинам отказаться от высоких каблуков

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Постоянное ношение обуви на высоких каблуках приводит судорогам, деформации пальцев и воспалению мелких суставов. Об этом изданию «Клопс» рассказал врач-ортопед Амир Муракаев.

Каблуки влияют не только на ноги, но и на все тело. Однако больше всего от такой обуви страдают суставы.

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«Каблуки влияют на все тело, делают его более уязвимым, вызывают боль и разрушение суставов», — процитировало медика ИА Nation News.

Женщины, предпочитающие обувь на высоких каблуках, рискуют заработать растяжение, разрыв связок и даже переломы, заключил врач.