29 марта 2023, 14:07
Ортопед Муракаев посоветовал женщинам отказаться от высоких каблуков
Постоянное ношение обуви на высоких каблуках приводит судорогам, деформации пальцев и воспалению мелких суставов. Об этом изданию «Клопс» рассказал врач-ортопед Амир Муракаев.
Каблуки влияют не только на ноги, но и на все тело. Однако больше всего от такой обуви страдают суставы.
Реклама
«Каблуки влияют на все тело, делают его более уязвимым, вызывают боль и разрушение суставов», — процитировало медика ИА Nation News.
Женщины, предпочитающие обувь на высоких каблуках, рискуют заработать растяжение, разрыв связок и даже переломы, заключил врач.
Врачи
Женщины
Реклама
Реклама