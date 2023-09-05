05 сентября 2023, 18:04
Ортопед Игнатов: хороший матрас должен поддерживать естественный изгиб позвоночника
Правильно подобранный матрас для сна должен поддерживать естественный S-образный изгиб позвоночника. Об этом сообщил травматолог-ортопед Михаил Игнатов в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, качественный матрас улучшит кровообращение, лимфоотток и поможет расслабить мышцы. Для полноценного отдыха лучше всего отдавать предпочтение вариантам средней жесткости.
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Ортопед также отметил, что матрас должен обеспечивать поддержку спины и снижать давление на ключевые точки тела.
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