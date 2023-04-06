Здоровье 06 апреля 2023, 13:37 Ортопед Игнатов: боли в спине и шее могут возникать из-за неправильной подушки

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Многие люди после сна жалуются на болевые ощущения в шее и позвоночнике. Это происходит из-за нагрузки на мышцы после сна на неправильной подушке, сообщил травматолог-ортопед Михаил Игнатов в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, со временем многие простые модели подушек начинают терять свою форму, тем самым перестают поддерживать шейный отдел. Из-за напряжения мышц человек может просыпаться с болями в области спины и шеи.

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Как сообщило Utro.ru, ортопедические подушки позволят придать голове во время сна физиологически правильное положение, улучшат кровообращение и снимут напряжение.