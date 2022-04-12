Ортопед Елена Пастарнак рассказала, какую обувь лучше не носить после 30 лет

После определенного возраста лучше носить только правильную обувь с ортопедической стелькой, которая держит стопу в нужном положении. Об этом для радио Sputnik рассказала врач — травматолог-ортопед Елена Пастарнак.

К вредной обуви относятся, например, кеды, потому что их подошва совершенно плоская. Если часто носить такую обувь, может развиться или усугубиться плоскостопие. Для такой обуви лучше покупать ортопедические стельки отдельно, считает врач. Иначе ношение обуви на плоской подошве может привести к болям в голеностопных суставах, спине, пояснице.

После 30 лет связки и суставы становятся менее податливыми, и необходимость в правильной обуви возрастает.

«Лучше носить правильную обувь, где небольшой каблучок, три-четыре сантиметра, устойчивый, жесткий задник и либо шнуровка, либо застежки, которые хорошо фиксируют стопу. Это правильно для стопы, для всего опорно-двигательного аппарата в целом, а также для профилактики травматизма. В такой обуви вы не подвернете ногу, будете комфортно себя чувствовать, быстро ходить, вести активный образ жизни», — заключила ортопед.