Здоровье 23 июня 2023, 11:39 Ортопед Дунаев рассказал, что во время работы на даче нужно делать перерыв каждые 2 часа

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Чтобы работа на даче не превратилась в испытание для организма, нужно подходить к ней с осторожностью, особенно пожилым людям. Об этом Utro.ru сообщил ортопед Лев Дунаев.

Он напомнил, что перед работой в огороде, нужно обязательно сделать легкую разминку для мышц и суставов. Ее можно попросить у врача в поликлинике или найти в интернете. Также важно делать каждые два часа перерыв на отдых и легкий прием пищи. Наконец, нужно избегать носить тяжести, обязательно стоит использовать тачки.

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