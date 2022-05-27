Ортопед Дедов рассказал, какая физическая нагрузка будет безопасной при болях в суставах

Врач ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов заявил, что существуют такие виды физической нагрузки, которые способны разгрузить тело даже во время болей в суставах. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, при болях в суставах лучше всего подойдут плавание, йога и ходьба.

«Скандинавская ходьба приветствуется, она очень классно разгружает, но не нужно злоупотреблять, надо заниматься в свое удовольствие», — сказал ортопед.

В том случае, если у вас болят колени, спортивные упражнения необходимо отменить до снятия болевого синдрома.

«Из-за болевого синдрома в суставах, особенно, если страдают колени, заниматься спортом нельзя, иначе вы провоцируете появление отека и усиление боли. Нужно направить все силы для того, чтобы ее не было — обратиться к доктору. Когда снимете болевой синдром, то заниматься спортом можно», — подытожил Дедов.