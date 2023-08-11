Здоровье 11 августа 2023, 14:25 Ортопед дал советы родителям, как выбрать хорошую обувь для ребенка Ортопед Бланко: детская обувь должна быть по размеру и иметь хорошую поддержку

Читать 360tv в

Детский хирург-ортопед Джон Бланко сообщил, что хождение детей в неподходящей обуви может привести к травмам и проблемам с ногами. Об этом написал medicalxpress.com.

По словам медика, обувь во многом определяет то, как функционируют детские ноги. Она должна подходить по размеру и иметь хорошую поддержку свода стопы, сообщил «Ридус».

Реклама

Правильная обувь не должна быть плотно прилегающей и слишком тугой. Лучше всего выбирать ботинки в специализированном магазине и смотреть, чтобы они были на шнурках вместо липучек, добавил ортопед.