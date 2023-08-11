11 августа 2023, 14:25
Ортопед дал советы родителям, как выбрать хорошую обувь для ребенка
Ортопед Бланко: детская обувь должна быть по размеру и иметь хорошую поддержку
Детский хирург-ортопед Джон Бланко сообщил, что хождение детей в неподходящей обуви может привести к травмам и проблемам с ногами. Об этом написал medicalxpress.com.
По словам медика, обувь во многом определяет то, как функционируют детские ноги. Она должна подходить по размеру и иметь хорошую поддержку свода стопы, сообщил «Ридус».
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Правильная обувь не должна быть плотно прилегающей и слишком тугой. Лучше всего выбирать ботинки в специализированном магазине и смотреть, чтобы они были на шнурках вместо липучек, добавил ортопед.
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