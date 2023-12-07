Здоровье 07 декабря 2023, 13:46 Ортопед Черемисова связала боль в коленях с неправильным положением стоп при ходьбе

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Болевые ощущения в области колен могут появляться из-за нарушений корректного функционирования при неправильном положении стоп при ходьбе. Об этом сообщила травматолог-ортопед Дарья Черемисова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также боли возникают в результате неправильного выполнения некоторых спортивных упражнений и перегрузки мышц и связок. Кроме того, причинами дискомфорта в коленях могут стать травмы и возрастные изменения.

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Для профилактики болей врач порекомендовала следить за своим весом, правильно распределять нагрузку на ноги и укреплять мышечный каркас.