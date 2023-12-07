Здоровье 07 декабря 2023, 18:41 Ортопед Черемисова: походка может измениться из-за проблем с позвоночником

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Остеоартрозы, проблемы с позвоночником и деформация стоп способны изменить походку человека. Об этом сообщила врач, травматолог-ортопед Дарья Черемисова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, нарушение походки подразумевает сокращение или удлинение шага, ритма и симметричности, а также изменение положения тела. Спровоцировать его также могут плоскостопие, появление шишки в области большого пальца стопы, мозоли и натоптыши.

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Для профилактики нарушений походки врач посоветовала делать зарядку, регулярно проходить сеансы массажа и отдавать предпочтение ортопедической обуви, сообщил сайт kp.ru.