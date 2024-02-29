Здоровье 29 февраля 2024, 11:12 Ортопед Черемисова назвала результатом воспаления выросшую шишку на стопе у большого пальца

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Травматолог-ортопед Дарья Черемисова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что появление шишки у большого пальца ноги свидетельствует о начале воспалительного процесса. Как уточнила медик, он может проходить в несколько этапов.

«Первый — повреждение хрящевой поверхности, в дальнейшем — отек в этой области, а потом, как результат воспаления в суставе, образуется костный экзостоз, то есть косточка нарастает», — сказала она.

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Опасность заключается в том, что неправильное распределение нагрузки на суставную поверхность может спровоцировать артроз. У пациентов возникают такие вот шишки по самым разным причинам: генетическая предрасположенность, лишний вес, неправильный выбор обуви, добавила Черемисова.