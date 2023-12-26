Ортодонт Пушкина заявила, что ротовое дыхание вреднее, чем курение

Врач-ортодонт Ксения Пушкина в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, что ротовое дыхание более опасно, чем курение. Все дело в том, что во время такого способа получения кислорода человек лишает себя самой естественной защиты — монооксида азота, вещества, которое вырабатывается только при носовом дыхании.