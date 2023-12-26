26 декабря 2023, 14:40
Ортодонт Пушкина заявила, что ротовое дыхание вреднее, чем курение
Врач-ортодонт Ксения Пушкина в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, что ротовое дыхание более опасно, чем курение. Все дело в том, что во время такого способа получения кислорода человек лишает себя самой естественной защиты — монооксида азота, вещества, которое вырабатывается только при носовом дыхании.
С ротовым дыханием связаны проблемы кривых зубов, неправильного прикуса, аденоидов, храпа, заложенного носа, лишнего веса, сутулости.
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«Именно монооксид служит как фильтр от бактерий и вирусов — активирует крошечные реснички в эпителии полости носа, которые помогают вытеснять вирусы и бактерии из организма, расширяет сосуды в дыхательных путях», — добавила медик.
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