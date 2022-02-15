Ортодонт Опарин рассказал, когда нужно удалять зубы мудрости

Удаление зубов мудрости — тема, по которой у врачей нет единого мнения. Одним пациентам может потребоваться удаление зубов в зачатке, с другими есть смысл подождать, пока зубы полностью вырастут, рассказал «Газете.ru» врач-ортодонт Андрей Опарин.

«Зубы мудрости — рудиментарные органы, пройдет еще немного времени с точки зрения эволюции и зачатки зубов мудрости полностью перестанут закладываться у человека. По моему опыту, у некоторых пациентов встречаются зачатки лишь двух-трех зубов мудрости», — отметил врач.

Удалять зубы мудрости лучше рано, поскольку сформировавшийся зуб иногда удалить гораздо сложнее, кроме того, он может влиять на прикус. Однако раннее удаление не всегда возможно.

«Раннее удаление предпочтительно, но не всегда возможно: зачатки зубов мудрости находятся глубоко в кости, чтобы подобраться к ним, нужно будет убрать эту кость. В дальнейшем может сформироваться костный дефект в области удаления», — пояснил Опарин.