Ортодонт объяснил, почему нельзя ставить брекеты при наличии имплантов

Импланты существенно ограничивают возможности ортодонтического лечения. Ортодонт Андрей Опарин объяснил, почему сперва необходимо вылечить зубы и относить брекеты, а затем устанавливать искусственные зубы. Об этом написала «Газета.ru».

«Важно понимать: у зубов есть связочный аппарат — пародонт. За счет воздействия на пародонт осуществляется перестройка костной ткани и движение зуба. У импланта этот связочный аппарат отсутствует — он врастает в костную ткань и становится неподвижным элементом. Движение импланта осуществить невозможно, более того, он ограничивает движение остальных зубов», — пояснил специалист.

В заключение он добавил, что снала идет ортодонтическое лечение, а затем уже имплантация и протезирование.