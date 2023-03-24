Здоровье 24 марта 2023, 13:49 Ортодонт Каркусова рассказала, как правильно использовать брекеты Ортодонт Каркусова рассказала, что при использовании брекетов важно исправлять прикус Unsplash

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Брекеты являются крайне эффективным способом исправления положения зубов и прикуса. Стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова рассказала о тонкостях работы брекет-системы. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Брекеты хорошо справляются со своей задачей в тех случаях, когда проблема связана с неправильным положением зубов или положением челюстей относительно друг друга», — пояснила медик.

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При этом если у вас присутствуют скелетные патологии, то обойтись без помощи челюстно-лицевого хирурга не выйдет. Врачу придется исправить каркас нижней челюсти.

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Каркусова подчеркнула, что ортодонтическое лечение направлено на исправление физиологии организма. Именно поэтому их устанавливают на весь ряд зубов.

«Если мы установим брекеты только на центральные зубы, они поменяют свое положение относительно боковых зубов и будут приносить дискомфорт или негармонично выглядеть. Рациональное ортодонтическое вмешательство задействует все зубы в зубном ряду», — подчеркнула Каркусова.