Здоровье 06 июня 2023, 18:35 Ортодонт Гамзаева рассказала, что металлические и сапфировые брекеты самые эффективные

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При выборе брекетов, нужно помнить, что они отличаются по цене и длительности ношения. Об этом РИА ФАН рассказала стоматолог-ортодонт стоматологической клиники «Проприкус» Фарида Гамзаева.

Она рассказала, что металлические брекеты можно назвать самым оптимальным вариантом. Они эффективны и стоят доступных денег.

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«В большинстве случаев период ношения металлических систем не превышает 1-1,5 года у взрослых, у подростков и детей — от 6 до 12 месяцев. Но есть и существенные недостатки: помимо эстетики — такие брекеты очень заметны, — они могут травмировать внутреннюю поверхность щек и губ», — рассказала Фарида Гамзаева.

Керамические системы менее заметны, но их приходится дольше носить. Наконец, сапфировые также доказали свою эффективность и почти незаметны на зубах. Их главный недостаток — высокая цена.

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