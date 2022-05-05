Ортодонт Балакирева рассказала, сколько приживается имплант

Зубной имплант обычно приживается в течение трех месяцев, но существует методика одномоментной имплантации, позволяющая зафиксировать имплант сразу. Об этом NEWS.ru рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

«Перед установкой имплантов делается КТ, нужно сделать снимок того места, где будет проходить фиксирование импланта. Если костная ткань позволяет без подсадки сделать, то спокойно отправляем пациента на имплантацию. Если требуется подсадка костной ткани, то уже процесс увеличивается по времени. Сначала идет подсадка костной ткани, а затем имплантация», — рассказала врач.

По словам стоматолога, из-за санкций в России могут начаться проблемы с зубными имплантами, однако многие клиники закупили их заранее.