Здоровье 03 апреля 2024, 17:10 Орнитолог Швец посоветовала не кормить голубей с рук

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Не стоит кормить голубей с рук и позволять птицам садиться на себя. Это может привести к развитию серьезной инфекции, сообщила орнитолог Ольга Швец в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, лучше всего избегать пребывания в местах массового скопления голубей, например, на чердаке. Инфекция поражает преимущественно дыхательные пути, чаще всего передается воздушно-пылевым путем.

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«Голуби кусаться не умеют, но если вы будете по чердаку ходить и дышать пылью, поднимать ногами подстилку, то вероятность заражения велика. Не следует кормить их с рук, позволять птицам сидеть на себе. Избегайте тесного контакта с голубями и мойте руки», —посоветовала Швец.