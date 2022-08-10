Орнитолог Чернова назвала опасность голубиного помета

Орнитолог Елена Чернова рассказала, что при попадании голубиного помета на кожу следует продезинфицировать это место. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Опасность контакта с голубиным пометом в том, что эти птицы распространяют различные инфекции, пояснила Чернова. Заразиться от них сложно, но все равно следует соблюдать осторожность и правила гигиены.

«Первое правило после контакта с любыми дикими животными — вымойте руки, желательно с хозяйственным мылом. В случае, если на человека попадает голубиный помет, то следует отмыться все с тем же мылом», — рассказала орнитолог.