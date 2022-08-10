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    10 августа 2022, 19:46

    Орнитолог Чернова назвала опасность голубиного помета

    Дарья Морозова

    Орнитолог Елена Чернова рассказала, что при попадании голубиного помета на кожу следует продезинфицировать это место. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Опасность контакта с голубиным пометом в том, что эти птицы распространяют различные инфекции, пояснила Чернова. Заразиться от них сложно, но все равно следует соблюдать осторожность и правила гигиены.

    «Первое правило после контакта с любыми дикими животными — вымойте руки, желательно с хозяйственным мылом. В случае, если на человека попадает голубиный помет, то следует отмыться все с тем же мылом», — рассказала орнитолог.