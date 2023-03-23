23 марта 2023, 18:41
Орехи назвали идеальным перекусом, чтобы снизить риски болезней сердца
Норвежские и шведские ученые пришли к выводу, что лучшим перекусом между приемами пищи являются орехи, поскольку они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил «Политэксперт» со ссылкой Daily Mail.
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Исследования показали, что употребление всего 30 граммов орехов в день снижает риск сердечных болезней на 19%. Ученые посоветовали остановить выбор на грецких, миндале и фисташках.
Исследования
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