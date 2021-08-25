Орех пекан назвали эффективным для нормализации уровня холестерина

Ученые рассказали, что включение в рацион ореха пекан поможет нормализовать уровень холестерина в крови. Об этом сообщило ИА Nation News.

Они провели испытания на добровольцах, которые имеют склонность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Восемь дней подряд участники исследования ежедневно ели 68 граммов ореха пекана. После окончания эксперимент у большинства улучшился показатель холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.

Ученые считают, что пекан доказал свою эффективность. Они зафиксировали, что у всех участников холестерин упал примерно на 5%. Показатель ЛПНП снизился у них на 6-9%.

Ранее международная группа ученых провела исследование, результаты которого доказывают связь нарушения обоняния и вкуса с высоким уровнем холестерина.

Исследователи использовали анкетирование для опроса 10 418 мужчин и 2209 женщин, живущих в Китае. Исследователи обнаружили, что распространенность обонятельной и вкусовой дисфункции составляла 2,4% и 1,2% соответственно. Хемосенсорная дисфункция (восприятие химических веществ, запаха — прим.ред.) была связана с более высоким содержанием холестерина в крови.