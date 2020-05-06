Опубликованы новые данные по больным COVID-19 в Подмосковье

В Подмосковье за сутки коронавирус выявили у 829 пациентов. Всего в Московской области 16 590 больных с подтвержденным COVID-19. Проведено уже более 275 тысяч тестов.

С начала эпидемии в регионе выздоровели и выписались 611 человек. Скончался 141 заболевший, уточнил Мособлштаб.

Источник фото: Мособлштаб

Больше всего больных с COVID-19 в Одинцово — 932 (+44 новых случаев за последние 24 часа). За ним следует Королев — 931 подтвержденный случай заражения (прирост за сутки — 153). На третьем месте — Люберцы (число выявленных инфицированных коронавирусом достигло 854 человек, за сутки 29 случаев СОVID-19). Много зараженных в Красногорске (800), Подольске (787), Балашихе (723), Мытищах (682), Ленинском (590), Химках (538), Раменском (480).

На 6 мая в Московской области провели 275 056 лабораторных исследований на коронавирус. Анализы берут в том числе у людей, прибывших из неблагополучной по эпидемиологической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые жители Подмосковья могут пройти обследование на базе частных лабораторий.

Всего в России, по последним данным, выявили 165 929 заболевших COVID-19. Выздоровели 21 327 человек, скончались 1537.