Опубликовано новое исследование о симптомах и влиянии «дельта»-штамма коронавируса на организм

Вирус SARS-CoV-2 давно мутировал, получив несколько новых штаммов. Последний ученые назвали «дельта». Портал MedicineNet опубликовал результаты исследования, посвященные новому «дельта»-штамму.

«Дельта»-штамм спровоцировал третью волну пандемии. Как установили эпидемиологи, на него приходится до 83% новых заражений.

По мнению специалистов, новый вид коронавируса заразнее оригинального штамма «альфа» на 50%. Кроме того, данному вирусу чаще подвержено молодое население, передала «Правда.ру».

Как отметили специалисты, «дельта»-штамм обладает следующими симптомами: повышение температуры, головная боль, боль в горле, насморк, сухой кашель и усталость. Также больной может столкнуться с болью в теле, мышцах или суставах, одышкой, конъюнктивитом. Иногда у человека, подверженного «дельте», возникает тошнота, озноб или головокружение.

Специалисты предупредили, что также могут возникнуть более серьезные симптомы. При их возникновении человек нуждается в срочной госпитализации. Например, тяжелые неврологические осложнения, такие как делирий, воспаление мозга, инсульт или повреждение нервов, затрудненное дыхание, боль в груди, давление или крайняя дезориентация и изменение психического состояния с припадками или без них.

Как правило, первые симптомы начинают появляться через пять-шесть дней после заражения. От нового штамма может защитить вакцинирование. Специалисты советуют прививаться и использовать маски.