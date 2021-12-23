Опубликована инструкция к новому препарату для лечения коронавируса «Мир 19»

Новый препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 под названием «Мир 19» предписывается для применения лицам от 18 до 65 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инструкцию лекарства.

Препарат вводится в организм при помощи ингаляции два раза в день, курс лечения составит 14 дней.

Отмечается, что лекарство будет применяться с помощью прибора небулайзер, назначать его будут медики стационаров. Между курсами ингаляций должно пройти не менее семи часов. Всего больному предписано 28 ингаляций.

Перед использованием «Мира 19» в случае надобности следует очистить полость носа специальным раствором либо сосудосуживающими каплями.

Применять «Мир 19» пациент должен в маске, которая прилетает одновременно к носу и рту, в положении сидя, не разговаривать, держа ингалятор вертикально.

Среди противопоказаний указываются повышенная чувствительность к «Миру 19» или его составляющим, тяжелая форма заболевания COVID-19, беременность и период грудного вскармливания. Также не рекомендуется принимать лекарство тем лицам, которые принимают глюкокортикостероиды и пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Напомним, препарат был создан сотрудниками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).