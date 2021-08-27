Опубликован календарь сильных магнитных бурь на сентябрь

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание. Портал «Главред» опубликовал календарь таких явлений на сентябрь — и выделил даты, в которые лучше заранее позаботиться о своем здоровье.

В сентябре могут произойти четыре сильные магнитные бури. Одна из них достигнет пяти баллов, это красный уровень опасности.

Первая буря придется на 2 сентября. Ее силу оценивают только в три балла. Опасность проблем со здоровьем появится для гипертоников и для тех, у кого есть заболевания сердца.

Продолжится явление и в пятницу, 3 сентября. В этот день магнитная буря достигнет четырех баллов и выше. Метеозависимые люди могут страдать от головной боли, слабости и так называемых психологических качелей — резкой перемены настроения, повышенной раздражительности. Возможны проблемы со сном и координацией.

Следующей атаки стоит ждать 11 и 12 сентября, хотя сила этой бури будет меньше. К тому же, явление выпадет на выходные, когда люди менее загружены и могут отдохнуть. Последняя магнитная буря сентября придется на 29 и 30 числа.

Медики советуют людям постараться не планировать на эти дни особо важные дела. По возможности лучше расслабиться, избегать курения и алкоголя, грамотно питаться. Тем, кто страдает паническими атаками, во время магнитных бурь советуют смотреть добрые фильмы, больше общаться с друзьями и слушать любимую музыку.