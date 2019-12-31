Оптимальную продолжительность сна определили британские ученые

По мнению исследователей, слишком короткий или слишком длинный сон может вызвать фиброз легких.

Как выяснилось, если мало спать, около четырех часов, или слишком много, более 11 часов, можно серьезно навредить здоровью.

Фиброз легких провоцирует нарушение биоритмов. Сбой при коротком сне увеличивает вероятность заболевания вдвое. А у тех, кто спит слишком много — риск еще выше.

Ученые советуют спать по семь часов.