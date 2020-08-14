Опрошенные врачи усомнились в эффективности российской вакцины от COVID-19

Сервис «Справочник врача» опросил три тысячи врачей, которые должны были ответить, готовы ли они сделать прививку вакцины, разработанной в центре Гамалеи. Отрицательно высказались 52% респондентов, согласились на прививку 24,5% опрошенных.

По данным РБК, 66% участников опроса отметили, что не располагают достаточными данными об эффективности новой вакцины «Спутник V»,. Еще 48% сочли слишком коротким срок, за который был создан препарат. Пятая часть опрошенных сообщила, что будет рекомендовать вакцину из центра Гамалеи пациентам, знакомым и коллегам.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Производит ее будут в центре Гамалеи и в компании «Биннофарм». Предварительно препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

В ответ на сомнения западных критиков в ее эффективности министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что все испытания вакцина уже прошла.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» будет защищать граждан от инфекции минимум в течение двух лет. Сомнения в ее действенности он связал с конкуренцией.