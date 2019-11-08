Опрос: женщинам тяжелее отказаться от вредной еды

На ожирение у женщин влияет увеличение метаболизма головного мозга в орбитально-лобной коре, выяснили исследователи. Кроме того, высокий индекс массы тела зависит от особой связи в цепях главного органа центральной нервной системы, которая имеет отношение к принятию решения.

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Из-за такого механизма в организме женщина теряет самоконтроль, когда видит перед собой вредную еду. Причем она сделает выбор в пользу такой пищи, даже если не испытывает чувство голода.

В исследовании участвовали 200 пожилых людей, написало ИА Nation News. Теперь ученые собираются проверить свои выводы на молодых женщинах, страдающих от ожирения.