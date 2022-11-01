Опрос Budu: 49% россиян жалеют, что не следили за здоровьем в молодости | 360°

01 ноября 2022, 13:45
Опрос Budu: 49% россиян жалеют, что не следили за здоровьем в молодости
Аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu выяснили, что 49% российских граждан жалеют о беспечности в молодости, когда не следили за своим здоровьем. Об этом написал Life.
В исследовании также говорится, что 43% опрошенных в возрасте моложе 35 лет не делают ничего, чтобы поддерживать свое здоровье, а почти треть россиян старше этого возраста следят за питанием и принимают витамины.
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Примерно 67% респондентов заявили, что не видят изменений в отношении к своему здоровью по сравнению с более молодым возрастом. При этом у 76% людей старше 35 лет изменилось отношение к себе и к своему здоровью после посещений врачей.
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Возникновение определенных проблем, плохое самочувствие и постоянная усталость заставили граждан поменять отношение к своему образу жизни, сообщили аналитики.
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