Опрос Budu: 49% россиян жалеют, что не следили за здоровьем в молодости | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 13:45 Опрос Budu: 49% россиян жалеют, что не следили за здоровьем в молодости

Читать 360tv в

Аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu выяснили, что 49% российских граждан жалеют о беспечности в молодости, когда не следили за своим здоровьем. Об этом написал Life.

В исследовании также говорится, что 43% опрошенных в возрасте моложе 35 лет не делают ничего, чтобы поддерживать свое здоровье, а почти треть россиян старше этого возраста следят за питанием и принимают витамины.

Реклама

Примерно 67% респондентов заявили, что не видят изменений в отношении к своему здоровью по сравнению с более молодым возрастом. При этом у 76% людей старше 35 лет изменилось отношение к себе и к своему здоровью после посещений врачей.

Реклама

Возникновение определенных проблем, плохое самочувствие и постоянная усталость заставили граждан поменять отношение к своему образу жизни, сообщили аналитики.