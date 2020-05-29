Определить СОVID-19 по коже: ученые рассказали о видах сыпи при коронавирусе

Работу провели сотрудники Московского научно-практического центра дерматологии и косметологии при РНИМУ имени Пирогова и РУДН.

«Первая группа — это ангииты кожи (воспаления стенок сосудов — прим. ред.). Они обусловлены непосредственно коронавирусной инфекцией, на фоне которой происходит поражение стенок мелких сосудов дермы циркулирующими в крови иммунными комплексами», — рассказала газете «Известия» доцент кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова.

Ко второй группе отнесли папуло-везикулезные высыпания. Они обычно покрывают все тело. К примеру, такие прыщи появляются при ветрянке. Когда у человека СОVID-19, то они похожи на потницу. Она возникает вместе с повышенным потоотделением при высокой температуре.

Третья категория — папуло-сквамозные сыпи (воспалительные заболевания кожи, характеризующиеся красными или розовыми папулами и бляшками, покрытыми чешуйками) и розовый лишай.

«Клинической особенностью розового лишая при коронавирусной инфекции является отсутствие „материнской бляшки“ — самого крупного элемента, возникающего первым при классическом течении дерматоза», — пояснила Жукова.

Четвертая группа — сыпь похожая на ту, что появляется при кори. Пятая — токсидермия (сильное воспаление кожи). В этом случае высыпания прямо не связаны с коронавирусом. Они появляются из-за индивидуальной непереносимости определенных лекарств. К шестой категории ученые отнесли крапивницу. Иногда она может быть предвестницей COVID-19. Последняя группа — трофические изменения лица. Они возникают у больных, которые долгое время лежали на животе на ИВЛ.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что новый тип коронавируса не уйдет окончательно из жизни людей и будет сезонным.