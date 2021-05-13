Определено влияние цвета напитков на организм спортсмена

Цвет жидкости несет определенное влияние на организм. Об этом рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Цвет усиливает ощущение сладости. А это, в свою очередь, приводит к определенной ответной реакции от гормональной и нервной систем, что действительно улучшает спортивные результаты

«Потому что нервная система — это симпатическая нервная система. Это система, отвечающая за кровообращение и за учащение частоты актов дыхания, и за сосудистое русло отвечающая система. То есть показатели, необходимые для того, чтобы быстро бегать, мгновенно разгоняться и показывать производительность спортивную, они действительно могут улучшаться», — объяснил тренер.

Такие напитки разрешается употреблять только при отсутствии медицинских противопоказаний. Кожевников отметил, что полностью безвредных напитков не производят, но многое зависит от состава.

«Будем так говорить, не сильно вредные», — добавил эксперт.

По его словам, спортсмены разбились во мнении пополам: 50% выбирают обычную воду, остальные порой покупают спортивные напитки.