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    13 мая 2021, 10:43

    Определено влияние цвета напитков на организм спортсмена

    Алена Макаренко

    Цвет жидкости несет определенное влияние на организм. Об этом рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Определено влияние цвета напитков на организм спортсмена

    Цвет усиливает ощущение сладости. А это, в свою очередь, приводит к определенной ответной реакции от гормональной и нервной систем, что действительно улучшает спортивные результаты

    «Потому что нервная система — это симпатическая нервная система. Это система, отвечающая за кровообращение и за учащение частоты актов дыхания, и за сосудистое русло отвечающая система. То есть показатели, необходимые для того, чтобы быстро бегать, мгновенно разгоняться и показывать производительность спортивную, они действительно могут улучшаться», — объяснил тренер.

    Такие напитки разрешается употреблять только при отсутствии медицинских противопоказаний. Кожевников отметил, что полностью безвредных напитков не производят, но многое зависит от состава.

    «Будем так говорить, не сильно вредные», — добавил эксперт.

    По его словам, спортсмены разбились во мнении пополам: 50% выбирают обычную воду, остальные порой покупают спортивные напитки.