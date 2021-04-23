Определенная диета увеличивает риск развития 27 хронических заболеваний

Провоспалительные диеты повышают риск развития 27 хронических заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Дикина в Австралии, написало The Conversation.

Провоспалительная диета — особая диета, которая может привести к появлению воспаления в организме. Такой режим питания подразумевает большое количество жареной и жирной пищи, выпечки, но при этом мало фруктов, овощей или какой-либо другой здоровой и натуральной еды.

Исследователи рассмотрели и объединили данные 15 метаанализов и изучили 38 показателей здоровья четырех миллионов человек со всего мира. Они пришли к выводу, что провоспалительная диета увеличивает риск сердечных приступов, преждевременной смерти, некоторых видов рака, в том числе рак кишечника, поджелудочной железы, дыхательных путей и полости рта. Также этот рацион питания связан с депрессией, отметило ToDay News Ufa.

Около половины людей живет с хроническими заболеваниями, причем почти 90% всех смертей приходится именно на хронические заболевания.

Для уменьшения воспаления в организме необходимо поменять диету. Стоит есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, жирной рыбы, а также приправлять блюда травами и специями. Еще надо регулярно пить чай и кофе — источники полифенолов.